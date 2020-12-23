Тело младенца нашли в подмосковном цеху по переработке отходов
Тело новорожденного мальчика обнаружили на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Труп нашли 22 декабря в цеху АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». Известно, что отходы, которые перерабатывают на предприятии, доставляют из Москвы, Воскресенска, Егорьевска, Коломны и Раменского.
Мальчик был завернут в кусок ткани, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет организовал проверку. Следователи осмотрели место происшествия, допросили работников комплекса, специалиста службы безопасности.
В скором времени пройдет судебно-медицинской экспертиза, после которой станет понятна судьба ребенка: родился ли он живым или мертвым, каким образом получил повреждения, обнаруженные на теле. После этого в СК примут процессуальное решение.