Тело младенца нашли в мусорном баке в Ачинске

Тело младенца женского пола было обнаружено в мусорном баке в Ачинске на западе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«В СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов № 11 и 12 в шестом микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола с признаками промерзания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, разыскивают мать ребенка. Кроме того, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца.

Следователи обратились к местным жителям, обладающим информацией, с просьбой сообщить о месте нахождения предполагаемой матери новорожденного по телефонам: 8 (391) 227-06-45 или 02. В ведомстве подчеркнули, что конфиденциальность гарантирована.