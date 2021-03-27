Тело младенца нашли в мусоре в Егорьевске

На сортировочной ленте комплекса по переработке отходов В Егорьевске было найдено тело младенца. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области. Организована проверка.

«Следователем СК отдела по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства уже провели осмотр места и опросили рабочих. В ближайшее время будут изъяты видео с камер наблюдения, а также назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. После будет принято процессуальное решение.

Накануне в Подмосковье нашли тело подростка с многочисленными ножевыми ранениями, уточнила «Газета.ru». По предварительным данным, убийство могло произойти в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое. Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства убийства и причастных к нему людей.