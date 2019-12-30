Тело младенца нашли на обочине в Кузбассе

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Как считает следствие, 24 декабря 36-летняя жительница Кемерова уехала с трехмесячной дочерью из дома на машине. Когда через несколько часов женщину остановила дорожная полиция, ребенка с ней уже не было.

Как объяснила следствию позже женщина, ее дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, мать оставила ее тело на обочине дороги.

Правоохранители организовали поиск тела младенца. Прочесывали метр за метром окрестности по маршруту женщины. Поиск был тем тяжелее, что подозреваемая не могла назвать точное место, где она оставила дочь. За несколько дней поисковые группы осмотрели до 40 километров дороги и прилегающей к ней территории.

«В результате кропотливой и слаженной работы 30 декабря 2019 года тело ребенка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас на месте находки работает следственно-оперативная группа. Запланирована судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.