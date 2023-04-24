24 апреля 2023, 09:34
Тело младенца нашли на юго-востоке Москвы
Прокуратура: у шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика
Тело новорожденного мальчика обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Его нашли в туалете вагона одного из электропоездов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.
«Рано утром 24 апреля в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — уточнили в ведомстве.
В Следственном комитете столицы добавили, что начали доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты — они устанавливают все обстоятельства случившегося. Также правоохранители выясняют личность матери ребенка.
РЕН ТВ со ссылкой на источник уточнил, что тело ребенка обнаружили примерно в 03:30. По предварительным данным, колотые раны ему наносили ножницами.
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Москва 2023
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