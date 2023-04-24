Криминал 24 апреля 2023, 09:34 Тело младенца нашли на юго-востоке Москвы Прокуратура: у шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Telegram

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Тело новорожденного мальчика обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Его нашли в туалете вагона одного из электропоездов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Рано утром 24 апреля в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — уточнили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Telegram

В Следственном комитете столицы добавили, что начали доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты — они устанавливают все обстоятельства случившегося. Также правоохранители выясняют личность матери ребенка.

РЕН ТВ со ссылкой на источник уточнил, что тело ребенка обнаружили примерно в 03:30. По предварительным данным, колотые раны ему наносили ножницами.