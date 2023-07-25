25 июля 2023, 16:36
Тело известного пластического хирурга нашли в квартире в центре Москвы
Тело известного пластического хирурга Шершнева нашли в квартире в центре Москвы
Тело известного 50-летнего пластического хирурга Романа Шершнева нашли в квартире в Центросоюзном переулке. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировали, сообщил источник АГН «Москва» в оперативных службах.
По его информации, труп обнаружили вечером 24 июля. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке всех обстоятельств проихошедшего.
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Роман Шершнев — пластический хирург с 27-летним стажем. На его счету более пяти тысяч успешных операций.
Ранее в понедельник, 24 июля, труп мужчины со множеством ножевых ран нашли на востоке Москвы. В убийстве заподозрили его знакомого.
Москва 2023
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