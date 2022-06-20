Тело избитой женщины нашли на юге Волгограда

Труп 54-летней женщины обнаружили в Кировском районе Волгограда. Погибшую избили, а после зарезали. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

Тело нашли в квартире в поселке Веселая Балка. Между пострадавшей и ее сожителем произошел конфликт. В результате мужчина жестоко избил женщину, а после два раза ударил ее ножом в область груди. При этом ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности. На данный момент сотрудники органов проводят проверку случившегося.