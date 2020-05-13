Тело испытателя боевых вертолетов нашли в подмосковной квартире

В Люберцах нашли мертвым испытателя боевых вертолетов. Тело вечером 12 мая обнаружила сестра погибшего, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчина лежал на полу двухкомнатной квартиры знакомых, у которых жил уже около года. Временно переехать ему пришлось из-за ремонта в собственном жилье.

Вызванная скорая подтвердила смерть жителя Подмосковья. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Специалисты обнаружили на спине и голове погибшего гематомы и ссадины. Правоохранители осмотрели место происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Полицейские проводят оперативно-следственные действия.