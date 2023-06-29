29 июня 2023, 18:36
Тело годовалого ребенка нашли в квартире на севере Москвы
Тело годовалого мальчика с ножевыми ранениями нашли в квартире на Онежской улице в Москве
Тело годовалого ребенка со следами ножевых ранений нашли в квартире на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры
По предварительной информации ведомства, телесные повреждения мальчику причинила его мать. Сейчас на месте происшествия начали работать сотрудники московского Следственного комитета.
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Ранее стало известно о том, что приемная мать в Екатеринбурге несколько месяцев скрывала смерть ребенка.
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