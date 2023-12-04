Криминал 04 декабря 2023, 23:09 Тело годовалого мальчика нашли в квартире в Туле СК возбудил уголовное дело по факту убийства годовалого мальчика в Туле РИА «Новости»

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Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в одной из квартир в Туле. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тульской области.

«Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением», — утонили в ведомстве.

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Подозреваемого уже установили и объявили в розыск. Им оказался отец ребенка. Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

К расследованию привлекли следователей и криминалистов регионального следственного управления, а также полицейских и экспертов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ранением шестилетнего ребенка воспитательницей в детском саду в Одинцове. Он поручил доложить ему о результатах ходе проверки, включая установленные обстоятельства произошедшего. До этого в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что воспитательница истыкала ребенка карандашом, потом обработала его раны йодом и попросила никому не об этом не говорить.