12 сентября 2023, 13:24
Тело еще одного обезглавленного мужчины обнаружили на Фестивальной улице Москвы
МВД установит обстоятельства гибели двух обезглавленных мужчин в Москве
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Фестивальной улице на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка. У погибшего была отрезана голова.
Ранее обезглавленный труп человека нашли в парке на этой же улице. На теле выявили многочисленные колото-резаные раны в области шеи и туловища.
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По данным СМИ, убитого мужчину азиатской наружности обнаружил охранник парка. Его голова лежала в полуметре от тела. На вид погибшему около 25-30 лет.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию обстоятельств и установлению возможной связи между этими преступлениями.
Ранее белгородца приговорили к 9 годам колонии за убийство женщины.
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Москва 2023
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