Тело экс-главы СНБ Армении обнаружили в Ереване
Тело бывшего руководителя Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в Ереване. Об этом сообщил сайт Sputnik Армения.
17 января тело экс-главы СНБ было найдено в доме на улице Паруйра Севака. Полицейские обнаружили на нем раны от пуль.
По данным пресс-службы следственного комитета Армении, выяснением обстоятельств происшествия занимаются замглавы СК Артур Меликян вместе с замначальника управления СК по особо важным делам.
У Кутояна были найдены пустая бутылка из-под коньяка и личный пистолет. Предположительно, экс-глава СНБ мог совершить суицид.
Кутоян занимал должность директора в период с 2016 года по 2018 год. В мае 2018 года он ушел в отставку. Его место занял Артур Ванецян в результате «бархатной революции».