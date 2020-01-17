    17 января 2020, 16:13

    Тело экс-главы СНБ Армении обнаружили в Ереване

    Дарья Морозова

    Тело бывшего руководителя Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в Ереване. Об этом сообщил сайт Sputnik Армения.

    17 января тело экс-главы СНБ было найдено в доме на улице Паруйра Севака. Полицейские обнаружили на нем раны от пуль.

    По данным пресс-службы следственного комитета Армении, выяснением обстоятельств происшествия занимаются замглавы СК Артур Меликян вместе с замначальника управления СК по особо важным делам.

    У Кутояна были найдены пустая бутылка из-под коньяка и личный пистолет. Предположительно, экс-глава СНБ мог совершить суицид.

    Кутоян занимал должность директора в период с 2016 года по 2018 год. В мае 2018 года он ушел в отставку. Его место занял Артур Ванецян в результате «бархатной революции».