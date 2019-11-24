Тело девушки-следователя нашли в Сочи
Тело 23-летней девушки-следователя Марии Клочковой нашли в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи. Возможно, она совершила самоубийство. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Краснодарскому краю.
Следственные органы начали доследственную проверку. Служебную проверку также запустили представители ГУ МВД.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В августе юная следователь окончила университет МВД, после этого она устроилась на работу в Хостинский отдел полиции. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.
Знакомые вспомнили следователя как общительную и неконфликтную, сообщила «Газета.ru». У нее было много друзей на работе. Девушка была доброй, всегда всем помогала. Она любила доводить всю работу до конца и выполняла ее как положено. Друг из вуза Родион Семков рассказал о мягком нраве девушки.