Тело девушки нашли в туалете на станции в Подмосковье

Тело девушки нашли в туалете на железнодорожной станции в Нахабине. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по Московской области.

По данным ведомства, расправа произошла на первом этаже станции Нахабино. Врачи назвали предварительной причиной смерти удушение.

«Было обнаружено тело женщины с гематомами в области шеи. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого причастного к совершению преступления», — заявили в пресс-службе.

Как уточнили следователи, мужчина познакомился с девушкой накануне. Он зашел за ней в общественное помещение, где начал душить. После этого нападавший забрал у своей жертвы мобильный телефон и ювелирные украшения. Ранее задержанный был судим за грабеж, разбой, убийство и другие преступления. Правоохранители завели дело по статье об убийстве.

«Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и мотивы, совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в главке.

Во время допроса мужчина признал свою вину, а также рассказал о месте, где спрятал украденные украшения.