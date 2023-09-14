Криминал 14 сентября 2023, 01:20 Тело девочки нашли рядом с ружьем в Курганской области Pxhere

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Тело несовершеннолетней девочки обнаружили в Частоозерском округе Курганской области, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник. По его данным, рядом с подростком нашли ружье.

«В Частоозерском муниципальном округе несовершеннолетняя девочка была найдена мертвой рядом с оружием», — заявил собеседник агентства.

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Следователи курганского СУ СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. В УМВД по региону на момент написания новости не ответили на запрос агентства.

Несколько ножевых ранений, включая перерезанное горло, нанес семилетнему мальчику его отец-турок. Мать ребенка, уроженка Уфы, заявила, что бывший муж забрал ребенка на время отпуска. Но потом отказался его возвращать, а после начал слать угрозы, что расправится с ребенком, если женщина начнет его искать. Подробности случившегося выяснил «360». Мама погибшего ребенка отметила, что полиция не предприняла никаких мер для поиска ее сына, хотя могла предотвратить убийство.