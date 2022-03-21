Тело челябинского дальнобойщика обнаружили в Удмуртии

Тело дальнобойщика из Челябинска обнаружили в Удмуртии. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртской Республике.

Следователи выяснили, что пострадавшего убил его коллега в тот момент, когда они остановились на стоянке. Тело хлоумышленник выбросил в овраг.

«20 марта около половины четвертого утра у придорожного кафе „Сарай“ в Завьяловском районе мужчины напились. При этом между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый задушил напарника, после чего сбросил его в овраг у села Юськи», — заявили в ведомстве.