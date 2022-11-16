Криминал 16 ноября 2022, 11:42 Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово СКР возбудил уголовное дело после убийства бизнесмена в Mercedes на территории Домодедово

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Тело бизнесмена с огнестрельным ранением в голову нашли в Домодедово. Следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило дело за убийство, сообщила пресс-служба.

Его Mercedes-Benz обнаружили 15 ноября на улице Ореховой. Правоохранители выехали на место преступления. Уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК России «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», по которой преступнику грозит от шести до 15 лет тюрьмы. В Следкоме отдельно отметили, что к работе над делом привлекли самых опытных следователей и криминалистов Подмосковья.

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«Следствием рассматриваются несколько версий совершенного преступления. Сейчас допрашиваются родственники и компаньоны потерпевшего», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

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Погибшего звали Александр Русецкий, сообщило РИА ФАН. Его убили выстрелом в голову. Telegram-канал Shot заявил, что погиб гендиректор ООО «Инфорком-Автосервис» Евгений Русецкий. Его компания занимается обслуживанием грузовиков. Тело нашли на водительском сиденье иномарки.