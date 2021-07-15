Тело бизнесмена, пропавшего три дня назад в Екатеринбурге, нашли в лесу

В Екатеринбурге в понедельник пропал 47-летний бизнесмен Сергей Кочергин. Через три дня его тело нашли в лесу. Рассматривается версия самоубийства.

Следственное управление СК России по региону начало проверку, сообщил РЕН ТВ. Перед тем как пропасть, мужчина пошел на работу, после взял велосипед и поехал к озеру Шарташ. Он планировал вернуться домой вечером. По данным kp.ru, бизнесмен так и не вернулся, а телефон оставил дома. В СК пока не дали официальный комментарий касательно этого происшествия.

Несколько дней мужчину искали полицейские и волонтеры. На странице поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что житель Екатеринбурга найден мертвым вечером в среду. Рядом с ним был обнаружен его велосипед.

Источник фото: страница во «Вконтакте» поискового отряда «Лиза Алерт»

Предположительно, полицейские не нашли признаков насильственной смерти на теле. Точную причину смерти будут выяснять эксперты.

Не исключено, что Сергей Кочергин мог покончить жизнь самоубийством. Как выяснилось, он был учредителем и руководителем трех убыточных фирм. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные системы электронной отчетности компаний. Одна компания погибшего по итогу 2019 года потеряла два миллиона рублей, у другой был убыток 137 тысяч рублей в 2020 году, у третьей — 3,5 миллиона рублей в прошлом году. У Кочергина был бизнес, он поставлял очищенные овощи в детские сады, лагеря, кафе и магазины Екатеринбурга.