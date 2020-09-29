Тело без головы и рук нашли в Петербурге

Петербургские правоохранители нашли труп у яхт-клуба в Приморском районе. Теперь они выясняют все обстоятельства и причины смерти.

«Тело без головы и рук обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе», — привело РИА «Новости» слова источника в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что тело прибило к берегу, после чего его увидели в воде. Сейчас все обстоятельства смерти человека устанавливаются.

Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на очевидцев, мешок с трупным запахом прибило к яхт-клубу «Лахта». Нашедшие заподозрили, что в нем может находиться труп, и вызвали сотрудников полиции.