Тело барнаульца нашли в багажнике его машины

Местные жители вызвали полицию. На переднем пассажирском сиденье правоохранители обнаружили следы возгорания. Иномарка была закрыта изнутри, ключ оказался вставленным в замок зажигания.

По предварительным данным, погибший 24-летний житель Барнаула зарабатывал на жизнь частным извозом. При этом он влез в долги. Кредиторы настаивали на продаже автомобиля. Однако молодой человек отказался выполнять их требование и покинул город.