Тело барнаульца нашли в багажнике его машины
Тело молодого человека нашли в багажнике припаркованной машины в селе Еланда Чемальского района на Алтае. Оказалось, что автомобиль принадлежал погибшему, сообщило ИА Nation News.
Местные жители вызвали полицию. На переднем пассажирском сиденье правоохранители обнаружили следы возгорания. Иномарка была закрыта изнутри, ключ оказался вставленным в замок зажигания.
По предварительным данным, погибший 24-летний житель Барнаула зарабатывал на жизнь частным извозом. При этом он влез в долги. Кредиторы настаивали на продаже автомобиля. Однако молодой человек отказался выполнять их требование и покинул город.