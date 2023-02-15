Криминал 15 февраля 2023, 12:14 Тело 47-летнего мужчины нашли на северо-западе Челябинска

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В Челябинске правоохранители завели уголовное дело по факту насильственной смерти 47-летнего мужчины. Об этом сообщил сайт kursdela.biz.

Как написал Telegram-канал «Криминальный СЭТ», мужчину мог убить его знакомый во время распития спиртных напитков в квартире на Комсомольском проспекте. Между мужчинами завязался конфликт, в котором подозреваемый ударил приятеля ножом в сердце. Труп он оставил под окнами многоэтажного дома.

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Сотрудники полиции выяснили, что ранее подозреваемый был судим.

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