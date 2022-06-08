Тело 41-летней женщины обнаружили в доме в Набережных Челнах

В городе Набережные Челны в Татарстане в одном из многоквартирных домов было обнаружено тело 41-летней женщины. В убийстве подозревают 26-летнего местного жителя, который был ее сожителем. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на «Челнинские известия».

По информации правоохранителей, мужчина, находясь в момент смерти женщины в состоянии алкогольного опьянения, мог совершить убийство на фоне ревности.

Медики диагностировали у убитой черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.