Криминал 07 марта 2023, 15:03 Тело 40-летнего мужчины нашли в квартире в Приморском крае

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В поселке городского типа Восток Красноармейского района Приморского края местные жители обнаружили тело 40-летнего мужчины. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на правоохранителей.

По информации следствия, мужчину могли убить на почве ревности. Подозреваемого во время застолья не устроило обращение погибшего к его сожительнице, и он не менее двух раз ударил его ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.

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После убийства подозреваемый отнес тело в квартиру, где проживал погибший. По факту убийства заведено уголовное дело.

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