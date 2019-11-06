Тело 22-летней студентки нашли закопанным в чемодане после свидания

22-летняя британка Грейс Миллэйн пропала в Окленде в Новой Зеландии около недели назад. Ее тело обнаружили в чемодане, закопанном под кустами в пригороде благодаря сигналу отслеживания мобильного телефона.

Оказалось, что студентка познакомилась в Сети с 26-летним местным жителем и согласилась на свидание. Молодые люди понравились друг другу и встреча закончилась сексом в квартире мужчины. Однако у него обнаружились садистские наклонности.

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В полицейских отчетах причиной смерти Миллэйн указан «грубый секс». Мужчина кусал, бил и душил партнершу. В итоге девушка потеряла сознание и больше не пришла в себя. Что произошло новозеландец понял только наутро, когда увидел, что девушка «лежит на полу неподвижно, а в носу у нее запекшаяся кровь».

Примечательно, что мужчина отправился на свидание с очередной девушкой из приложения для знакомств после того, как отвез тело Миллэйн за город.

Мужчина утверждает, что только старался доставить удовольствие девушке, а ее смерть — результат несчастного случая. Суд над новозеландцем продолжается.