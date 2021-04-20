Тело 17-летней девушки нашли в утопленной машине под Волгоградом

Полицейские нашли тело пропавшей 17-летней Алины. Труп был в автомобиле, который затонул в реке Хопер около Урюпинска.

Девушка пропала в ночь на субботу. Первой, кто начал бить тревогу, была подруга Вероника. По ее словам, Алина ушла на встречу с молодым человеком. С ним она познакомилась за несколько дней до этого.

«Я знаю, что она решила погулять с работающим в какой-то исправительной колонии парнем по имени Иван <…>. Я его расспрашивала, и, с его слов, они вместе сидели у него в машине во дворе дома. Он пошел за курткой, а когда вернулся, то ни машины, ни Алины во дворе уже не было», — рассказала подруга. Ее процитировал портал Anews.

Молодой человек утверждал, что даже подал заявление в полицию об угоне автомобиля. Однако приятельница пропавшей девушки во время общения с ним заметила, что у него расцарапаны руки и лицо. Иван ответил, что подрался с соседом.

По данным следствия, Алина не угоняла машину. Парень ехал с девушкой, но на повороте не смог справиться с управлением и вылетел в реку. Полиция допрашивает свидетелей, в частности мать погибшей. Ивану пока не предъявили обвинений.