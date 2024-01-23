Криминал 23 января 2024, 00:42 Тело 17-летней девушки нашли в сумке на мусорке в Воронеже СК РФ: тело 17-летней девушки нашли около мусорных баков в Воронеже Telegram

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Тело 17-летней девушки обнаружили в Воронеже около мусорных баков. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным Следственного комитета, тело обнаружили в Ленинском районе города. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы по найденным предметам. Сотрудники устанавливают обстоятельства преступления, а также личность и местонахождение лица, причастного к делу.

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По данным Telegram-канала Shot, тело девушки сложили пополам, связали и затолкали в сумку, которую выбросили на мусорку. На ногах и голове жертвы были пакеты. Убита приехала в Воронеж из Новомосковска Тульской области. Девушку убили на съемной квартире, там следователи нашли следы крови и паспорт жертвы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве 40-летней модели и ее 15-летней дочери в Турции. Убийство произошло 29 ноября в Бодруме.