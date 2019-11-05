Тело 16-летней школьницы обнаружили в Майкопе. Ее могли убить из-за смартфона
Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в АдыгееПодробнее
Тело было обнаружено «в рамках следственных действий». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сегодня республиканское управление СК сообщило о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Майкопа, он сознался в содеянном.
Шестнадцатилетняя школьница пропала 24 мая 2019 года. После уроков она вышла из лицея, но домой так и не вернулась.
На поиски девушки регулярно выходили добровольцы объединения «Лиза Алерт». Только в ноябре они трижды прочесывали местные леса, сообщила группа «ВКонтакте».
Уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин рассказал РИА «Новости», что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство. По словам детского омбудсмена, мужчина встретил школьницу у реки. Предположительно, мотивом преступления стал мобильный телефон.