  • Тело 16-летней школьницы обнаружили в Майкопе. Ее могли убить из-за смартфона

    05 ноября 2019, 20:53

    Кирилл Фролов

    В Майкопе обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшей полгода назад школьнице Дарье Ш. Об этом «Юга.ру» сообщили в пресс-службе управления СК по Адыгее.
    Тело 16-летней школьницы обнаружили в Майкопе. Ее могли убить из-за смартфона | Изображение 1
    Источник фото: «Лиза Алерт Республики Адыгея» / «ВКонтакте»

    Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Адыгее

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    Тело было обнаружено «в рамках следственных действий». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Ранее сегодня республиканское управление СК сообщило о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Майкопа, он сознался в содеянном.

    Шестнадцатилетняя школьница пропала 24 мая 2019 года. После уроков она вышла из лицея, но домой так и не вернулась.

    На поиски девушки регулярно выходили добровольцы объединения «Лиза Алерт». Только в ноябре они трижды прочесывали местные леса, сообщила группа «ВКонтакте».

    Уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин рассказал РИА «Новости», что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство. По словам детского омбудсмена, мужчина встретил школьницу у реки. Предположительно, мотивом преступления стал мобильный телефон.