Тело 16-летней школьницы обнаружили в Майкопе. Ее могли убить из-за смартфона

Источник фото: «Лиза Алерт Республики Адыгея» / «ВКонтакте»

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Адыгее Подробнее

Тело было обнаружено «в рамках следственных действий». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сегодня республиканское управление СК сообщило о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Майкопа, он сознался в содеянном.

Шестнадцатилетняя школьница пропала 24 мая 2019 года. После уроков она вышла из лицея, но домой так и не вернулась.

На поиски девушки регулярно выходили добровольцы объединения «Лиза Алерт». Только в ноябре они трижды прочесывали местные леса, сообщила группа «ВКонтакте».

Уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин рассказал РИА «Новости», что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство. По словам детского омбудсмена, мужчина встретил школьницу у реки. Предположительно, мотивом преступления стал мобильный телефон.