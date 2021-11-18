Тело 15-летнего подростка нашли в Калининградской области. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В преступлении подозревается его 17-летний друг, который уже неоднократно был судим. По словам самого подозреваемого у них произошел конфликт.

15-летний молодой человек якобы хотел рассказать о кражах своего друга. Тот разозлился, ударил его ножом и задушил.

Заведено уголовное дело. Подростка задержали.