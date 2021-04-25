Тело 14-летней девочки нашли привязанным к сточной решетке в озере в Бронницах

Тело 14-летней девочки нашли в озере в городе Бронницы в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Труп был привязан веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.

Родители девочки не нашли дочь дома в 06:00, после чего обратились в полицию. Они не знают, что случилось. Девочка не состояла на учете у специалистов. Подробности произошедшего выясняются.

Искать подростка помогала ее учительница.

«Я помогаю в поиске. Она пропала сегодня. Я не могу больше ничего рассказать, это не мое, как говорится. Конфликтов у нее ни с кем не было», — поделилась она информацией с «360».