Телезвезду-трансгендера Газимзянову задержали по подозрению в убийстве

Участница ток-шоу «За гранью» трансгендер Руслана Газимзянова стала подозреваемой в убийстве мужчины, с которым пошла на свидание. Ее задержали, сообщил Telegram-канал Mash.

Известно, что они познакомились в приложении Tinder и решили встретиться лично в квартире на Арбате. По предварительным данным, между ними случился конфликт, в ходе которого Газимзянова ударила мужчину по голове и задушила его.

Потом она подожгла квартиру в надежде скрыть следы преступления. Полицейские задержали женщину 2 июня в Подмосковье. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мужчина убил жену и закопал ее труп в лесу в Удмуртии. По данным следствия, супруги поссорились. Муж сначала избил женщину, а потом дважды ударил ножом. После этого он спрятал труп и заявил в полицию о ее исчезновении.