Telegram-канал «112»: в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела об убийстве девушки в Подмосковье
Тело 17-летней девушки с колото-резанными ранами обнаружили в заброшенном здании в селе Немчиновка в Одинцове. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль.
По данным следствия, сообщение об обнаружении тела погибшей поступило правоохранителям накануне вечером. На место выехала следственно-криминалистическая группа.
По факту случившегося возбудили дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
Прокуратура Московской области поставила расследование дела на контроль. На место происшествия выехал одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.
По данным Telegram-канала «112», подозреваемого в убийстве девушки уже задержали, он доставлен на допрос.