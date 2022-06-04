Telegram-канал «112»: в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Тело 17-летней девушки с колото-резанными ранами обнаружили в заброшенном здании в селе Немчиновка в Одинцове. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль.

По данным следствия, сообщение об обнаружении тела погибшей поступило правоохранителям накануне вечером. На место выехала следственно-криминалистическая группа.

По факту случившегося возбудили дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Прокуратура Московской области поставила расследование дела на контроль. На место происшествия выехал одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

По данным Telegram-канала «112», подозреваемого в убийстве девушки уже задержали, он доставлен на допрос.