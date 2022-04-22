Телефонный мошенник выманил у жертв около 700 тыс. рублей в Ижевске

Задержан мужчина, который занимался телефонными мошенничеством в Ижевске. Он обманул пятерых человек более чем на 700 тысяч рублей. Об этом сообщило издание IZHLIFE.

В полицию обратился пенсионер, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и потребовал 200 тысяч рублей. Он сообщил, что дочь пенсионера якобы попала в аварию и теперь должна заплатить, чтобы не сесть в тюрьму.

Мужчина отдал деньги, а потом связался с дочерью и узнал, что никакого ДТП не было. Полицейские разыскали мошенника. Выяснилось, что он обманул подобным образом еще четырех человек.