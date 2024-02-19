Криминал 19 февраля 2024, 11:21 Телефонный мошенник обманул отставного генерала ФСБ на 1,5 млн рублей Герой России, генерал ФСБ Гаврилов отдал мошеннику 1,5 млн рублей Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Мошенник представился директором Ассоциации Героев России и выманивал у бывшего начальника главного управления авиации ФСБ генерал-лейтенанта Николая Гаврилова 1,5 миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые незнакомец позвонил Герою России 10 февраля и представился главой ассоциации. В течение четырех дней он убеждал отставного генерала в том, что его сбережения под угрозой.

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Под напором злоумышленника Николай Гаврилов снял 1,5 миллиона рублей со счета в Сбербанке и положил на «безопасный» через банкомат Альфа-банка. Отдав деньги, мужчина понял, что его обманули, и в тот же день обратился в полицию.

Каждый пятый россиянин признался, что пострадал от действий мошенников. Часто преступникам переводили деньги, взятые в кредит. Центробанк предложил ввести лимит внесения наличных через банкоматы.