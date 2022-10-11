Телефонный мошенник обманул 96-летнюю жительницу Петербурга на 550 тысяч рублей | 360°

Криминал 11 октября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Телефонный мошенник обманул 96-летнюю жительницу Петербурга на 550 тысяч рублей

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой телефонного мошенника. Пострадавшая передала злоумышленнику 550 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 4 октября. Женщине позвонил неизвестный, который заявил, что ее племянница попала в ДТП. Чтобы спасти родственницу, он потребовал у пострадавшей 550 тысяч рублей.

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Пенсионерка передала злоумышленнику средства в тот же день. С заявлением в полицию она пришла 10 октября. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Под подозрение попал 20-летний местный житель.

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