Криминал 30 августа 2023, 21:17 Телефонный мошенник обманом заставил жительницу Зеленограда продать квартиру Жительница Зеленограда продала квартиру после разговора с мошенником Pxhere

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Жительница Зеленограда лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после разговора с телефонным мошенником. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В июне женщине позвонил мужчина, представившись сотрудником некой группы, созданной для пресечения «противоправной деятельности по незаконной продажи недвижимости». Он рассказал, что злоумышленники якобы планируют перепродать ее квартиру. Поэтому мужчина призвал как можно скорее самостоятельно избавиться от жилья. Деньги порекомендовал перевести на «специальный безопасный счет».

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Жительница Зеленограда поверила мошеннику и даже созванивалась с ним несколько месяцев. Она продала квартиру, а деньги передела «доверенному лицу» злоумышленника, который якобы должен положить их в специальные ячейки банка.

В результате она лично отдала в руки злоумышленникам девять миллионов и 370 тысяч рублей. Спустя время женщина поняла, что повелась на уловку мошенников, и обратилась в полицию.

«Установление лиц, совершивших преступление, на контроле в прокуратуре», — подчеркнула Нефедова.

Она напомнила, что работники банков и правоохранители никогда не просят людей что-либо делать с личным имуществом, тем более передавать деньги курьерам.