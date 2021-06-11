Телефонные мошенники стали угрожать убийством за отказ перевести им деньги

Угрозу убийства родственников стали использовать телефонные мошенники. Злоумышленники вымогают деньги с помощью нескольких звонков: сначала от участкового, потом от представителя ОПГ.

Москвич рассказал РИА «Новости», что ему недавно позвонил участковый и рассказал, что в районе появилась преступная группировка, которая вымогает деньги, угрожая убийством. Ложный представитель правоохранительных органов подчеркнул, что уже были летальные случаи, поэтому в случае проблем москвич должен обратиться к нему.

Спустя несколько дней столичный житель получил второй звонок, на этот раз от якобы преступника, который уже два месяца следит за ним. Он готов прекратить слежку и не убить мужчину, если тот переведет деньги. В случае отказа или обращения в полицию пострадает не только он, но и его родственники.

Москвич позвонил «участковому», тот посоветовал перевести деньги вымогателям. Это якобы поможет спецоперации, которую они планируют провести, чтобы поймать преступника. Он попросил «ради секретности» никому об этом не рассказывать. При этом разузнал адрес жертвы.

Сразу после звонка «участковому» москвич получил еще один телефонный звонок. Ему звонил опять вымогатель, который требовал срочно перечислить деньги, иначе он придет к нему домой. Мужчина перевел мошеннику 50 тысяч рублей, но тот требовал больше, предложил заложить машину. Если бы не случайный звонок, то столичный житель лишился бы большей суммы.

Потерпевший написал заявление в полицию, где ему подтвердили, что участковый с такими именем и фамилией есть, но он не работал в эти дни и никому не звонил.