17 ноября 2023, 11:15
Телефонные мошенники придумали схему с трудоустройством финансовых аналитиков
ВТБ: мошенники начали обманывать россиян через вакансии аналитиков
Мошенники в России начали обманывать россиян, предлагая вакансии финансовых аналитиков. Они просили пройти курсы и вложиться в проект, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Злоумышленники находили в интернете резюме соискателей, звонили и предлагали работу специалистом отдела аналитики. Прежде чем заступить на службу, их просили пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Дмитрий Ревякин сказал, что в процессе обучения «лекторы» регистрировали студентов на платформе для торгов, узнавали об их финансовом положении и втирались в доверие.
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«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести „заработок“ человек уже не сможет — все средства пропадают», — объяснил он.
Мошенники принимали наличные. Потерпевшие отдавали деньги через курьера, чтобы положить их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. Дмитрий Ревякин заявил, что «торги» останавливали в двух случаях — если у человека кончались деньги или он раскрывал обман.
В Москве мошенники уговорили 77-летнюю пенсионерку ради инвестирования продать две квартиры. Аферисты выманили у нее 18,7 миллиона рублей.
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