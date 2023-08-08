Криминал 08 августа 2023, 11:13 Телефонные мошенники переключились с кражи денег на диверсии. МВД раскрыло их новую тактику МВД сообщило о новой тактике мошенников с Украины, которые подстроили в России диверсии Unsplash

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Мошенники с Украины сменили тактику. Они стали убеждать потерпевших не только отдавать свои деньги, но и устраивать диверсии. Об этом сообщило МВД России.

«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики», — заявили правоохранители.

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Сначала преступники работали по давней схеме — звонили россиянам и рассказывали о подозрительных переводах с их счетов, попытках взять на их имя кредит или операции по поимке аферистов. Получив деньги, они шли дальше и требовали устроить поджог объектов транспортной, военной или банковской инфраструктуры. Таким способом, по информации МВД, злоумышленники предлагали отомстить неким преступникам или поучаствовать в их поимке. В некоторых случаях потерпевшим угрожали убийством.

В полиции заявили, что этот сценарий стали активно использовать в течение последней недели. Большинство потерпевших-диверсантов — люди пожилого возраста. Россиян предупредили, что такие поджоги квалифицировали как теракты или диверсии, то есть особо тяжкие преступления с наказанием до 20 лет тюрьмы.

Серийного поджигателя схватили в Санкт-Петербурге, сообщили «Известия». Он четыре раза устраивал диверсии на железнодорожной инфраструктуре.