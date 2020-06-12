Телефонные мошенники обманули пенсионеров из Петербурга на 1,5 млн

Больше всех пострадала 67-летняя жительница дома на проспекте Стачек. Ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками отдела безопасности банка ВТБ. Пострадавшей заявили, что со счета пенсионерки неизвестные пытались снять деньги. Поэтому мошенники предложили перевести средства на указанные счета в банке «Тинькофф». Жительница Петербурга сходила к терминалу и сама перевела 1,2 миллиона рублей.

Вторая жертва злоумышленников — 74-летний пенсионер с Московского проспекта. Ему позвонили на мобильный, представились службой безопасности «Сбербанка» и попросили продиктовать данные карты. Спустя время местный житель остался без 40 929 рублей. Неделю мужчина надеялся, что деньги вернутся обратно на банковскую карту, однако родственники настояли на звонке в полицию.

Еще одна жертва телефонных мошенников — 69-летний мужчина, который работает преподавателем во «Дворце Творчества Юных». Он потерял 148 470 рублей 29 мая. Ему позвонили якобы из банка, попросили продиктовать данные. После мужчина связался со «Сбербанком», где ему посоветовали собрать документы для подачи их в полицию для заявления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».