Криминал 06 февраля 2024, 17:15 Телефонного мошенника из Перми осудили на 14 лет

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В Перми осудили мошенника, который обманывал людей по телефону по схеме «родственник в беде». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Соликамский городской суд.

Осенью 2022 года мужчина с подельником звонили пенсионерам и говорили, что их родственники попали в ДТП и требовали деньги за то, чтобы решить вопрос. Мужчину признали виновным, его осудили на 14 лет. Кроме того, и он, и подельник обязаны будут возместить пострадавшим весь ущерб.

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