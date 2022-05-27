Житель Краснодара похитил телефон у прохожего

Житель Краснодара попросил у прохожего мобильный телефон для того, чтобы вызвать такси. Получив устройство в руки, он убежал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Краснодару.

Ситуация произошла на улице Калинина. После случившегося, потерпевший обратился с заявлением в полицию. Отсмотрев камеры наблюдения, сотрудники органов смогли обнаружить злоумышленика. Им оказался 18-летний местный житель. В ходе допроса он рассказал, что успел продать мобильный телефон в ломбард.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. На время следствия он помещен под подписку о невыезде», — сообщили в ведомстве.