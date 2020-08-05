Тела женщины и ее сына нашли в запертой квартире в Башкирии

«Известия» рассказали, что квартира, где нашли тела, была заперта изнутри. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По окончании осмотра будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований», — обозначили в республиканском СК.

Накануне в челябинской коммуналке соседи обнаружили тела мужа и жены.

По мнению правоохранителей, супруги могли разделаться друг с другом или же в их смертях виноват третий человек.

«Двойное убийство было зарегистрировано в Калининском районе. Полицию вызвали соседи. Дело расследует Следственный комитет по статье „Убийство двух и более человек“», — уточнил инсайдер.

По словам соседей, утром второго августа супружеская пара начала громко ругаться. К вечеру все стало тихо, поэтому соседи предположили, что пара помирилась.

«Из своей комнаты они никуда не выходили. Я заподозрил, что что-то произошло там между ними», — поделился один из местных жильцов.