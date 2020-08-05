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    05 августа 2020, 11:21

    Тела женщины и ее сына нашли в запертой квартире в Башкирии

    Артур Блянихов

    В городе Октябрьский (Башкирия) в одной из квартир обнаружили трупы 42-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. На их телах были признаки насильственной смерти, передает сайт kp.ru.

    «Известия» рассказали, что квартира, где нашли тела, была заперта изнутри. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    «По окончании осмотра будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований», — обозначили в республиканском СК.

    Накануне в челябинской коммуналке соседи обнаружили тела мужа и жены.

    По мнению правоохранителей, супруги могли разделаться друг с другом или же в их смертях виноват третий человек.

    «Двойное убийство было зарегистрировано в Калининском районе. Полицию вызвали соседи. Дело расследует Следственный комитет по статье „Убийство двух и более человек“», — уточнил инсайдер.

    По словам соседей, утром второго августа супружеская пара начала громко ругаться. К вечеру все стало тихо, поэтому соседи предположили, что пара помирилась.

    «Из своей комнаты они никуда не выходили. Я заподозрил, что что-то произошло там между ними», — поделился один из местных жильцов.

    Новости SMI.FM