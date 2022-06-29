Тела женщины и двух детей нашли под окнами многоэтажки в Волгограде

В Волгограде следователи устанавливают обстоятельства гибели 32-летней женщины и двух малолетних детей. Их тела нашли под окнами многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного правления Следственного комитета по региону.

«29 июня 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома 140 по улице Историческая Дзержинского района города Волгоград тела 32-летней женщины и двух малолетних детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. По данным СМИ, женщина выбросила с 16-го этажа двух дочерей — девочкам было шесть и семь лет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.