Тела зарезанных матери и четырехлетней дочери нашли в квартире в Саратове

По данным ведомства, на телах обнаружили колото-резаные раны. На место выехали руководители ведомства и следователи. На учете в органах профилактики семья не состоит.

В региональном главке СК сообщили, что завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые изучают улики и выясняют все обстоятельства преступления. Следователи отправились на поиск подозреваемого.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в причастности к убийству подозреваются отца погибшей девочки. Мужчину сняли с поезда, который направлялся в Москву.

Местные СМИ уточнили, что женщина разведена и официально нигде не работала.