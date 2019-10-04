Тела убитых в Башкирии щенков передали на экспертизу
Тела убитых в Стерлитамаке (Башкирия) щенков отправили на экспертизу. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.
Сейчас правооханители проводят проверку. Процессуальное решение примут после заключения специалистов.
Ранее стало известно, что в поселке Строймаш Стерлитамакского района неизвестные жестоко убили новорожденных щенков и их мать. С животными расправились с помощью петард. В жестоком убийстве подозреваются ученики одной из местных школ.