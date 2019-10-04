  • Тела убитых в Башкирии щенков передали на экспертизу

    04 октября 2019, 12:02

    Ольга Ломакина

    Тела убитых в Стерлитамаке (Башкирия) щенков отправили на экспертизу. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.

    Сейчас правооханители проводят проверку. Процессуальное решение примут после заключения специалистов.

    Ранее стало известно, что в поселке Строймаш Стерлитамакского района неизвестные жестоко убили новорожденных щенков и их мать. С животными расправились с помощью петард. В жестоком убийстве подозреваются ученики одной из местных школ.