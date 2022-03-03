Тела троих мужчин и мальчика нашли в частном доме на Сахалине

Сахалинские правоохранители нашли тела троих мужчин и 11-летнего мальчика в одном из частных домов. Признаков насильственной смерти не оказалось, сообщила пресс-служба СУ СКР по области.

«По факту обнаружения в одном из домов по улице Луговой в поселке Охотское тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело», — заявили в региональном управлении СК.

На месте работали следователи, сотрудники полиции и различные эксперты. Во время осмотра дома и тел специалисты не нашли каких-либо телесных повреждений. Предварительно следователи установили, что причиной смерти могло стать отправление угарным газом. В комнате находился дизель-генератор.

Источник фото: СУ СКР по Сахалинской области

Правоохранители завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчин и ребенка. Назначено проведение ряда судебных экспертиз. Руководство следственного управления взяло под особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела.