Тела сотрудника агентства недвижимости и его жены нашли в колодце в Краснодаре

Топ-менеджера крупного агентства недвижимости расстреляли вместе с женой в Краснодаре. Полицейские нашли тела супругов в колодце, после чего завели уголовное дело.

Тела мужчины и женщины нашли 17 сентября в колодце на территории поселка Белозерный, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сотрудники полиции увидели на головах погибших следы от огнестрельных ранений.

По информации другого собеседника агентства, убитый мужчина оказался 55-летним начальником отдела новостроек агентства недвижимости. Рядом с ним в колодце было тело его супруги. Топ-менеджер занимался в компании вопросами взаимодействия с застройщиками. При этом он не работал напрямую с покупателями.

Правоохранители завели уголовное дело об убийстве. Об этом заявили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, но никаких подробностей раскрывать не стали. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины убийства семейной пары.