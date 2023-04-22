Криминал 22 апреля 2023, 20:52 Тела пропавших 7 лет назад молодой женщины и ее дочери нашли за сараем в Подмосковье — СМИ «112»: в Дмитровском округе Подмосковья нашли тела матери и дочери, пропавших в 2016 году Freepik

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В Дмитровском округе Московской области в СНТ «Телешово» за сараем одного из домов обнаружили тела женщины и ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Выяснилось, что погибшие пропали почти семь лет назад, с тех пор их безрезультатно искали полицейские и волонтеры.

Мать с дочкой вышли из своего дома в селе Рогачево 25 сентября 2016 года. С тех пор их больше никто не видел. По данным канала, в тот день они отправились к новому сожителю женщины в СНТ «Телешово». Он стал главным подозреваемым в этом деле, но ему удалось скрыться.

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Спустя годы мужчину задержали в Мариуполе. Он признался, что совершил убийства вместе со своей женой. Именно из-за ревности супруги подозреваемый решил расправиться с новой подругой и ее дочерью, жена ему в этом помогла.

Мужчина также рассказал, где спрятал трупы — за сараем своего дома в СНТ.

Официального комментария по этому делу правоохранители пока не давали.

Ранее Nation News рассказало о завершении расследования жесткого убийства трех человек, которое было совершено 28 лет назад в Оренбурге. Тогда погибли 48-летняя предпринимательница, ее беременная дочь и 10-летний сын.