Криминал 05 января 2023, 08:48 Тела пяти детей и трех взрослых с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме в США NBC: в частном доме в США обнаружили тела пяти детей и трех взрослых РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тела троих взрослых и пятерых детей обнаружили в частном доме в американском штате Юта вечером 4 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление местных властей.

По предварительной информации, люди погибли в результате огнестрельных ранений. Полиция полагает, что предполагаемый убийца уже скрылся. При этом, по мнению правоохранителей, он не представляет опасности.

Реклама

Идет расследование, позднее полицейские пообещали предоставить подробности по делу.

Реклама

Ранее в США впервые в истории казнили трансгендера, которого обвинили в изнасиловании и убийстве своей бывшей девушки. Перед смертью он просил помилования у губернатора Миссури Майка Парсона, но получил отказ. Преступнику ввели смертельную инъекцию вечером 3 января