Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на западе Москвы | 360°

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Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на западе Москвы

Прокуратура Москвы: обнаружены два тела с огнестрельными ранениями

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Тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями были обнаружены на Студенческой улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Утром на улице Студенческой около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие, из которого, предположительно, совершены выстрелы, обнаружено на месте», — сказано в сообщении.

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Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по этому факту контролируется прокуратурой.

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Работу правоохранительных органов координируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Ранее сообщалось, что тело молодого человека с ножевым ранением обнаружили в Новой Москве возле припаркованной машины. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его нашли у автомобиля, припаркованного на территории поселения Сосенское.

Москва

Прокуратура РФ

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